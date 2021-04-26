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«سعيد امغيب»: الأتراك سيخرجون عاجلاً أو آجلاً من ليبيا

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعرب سعيد امغيب عضو مجلس النواب، عن ثقته الكاملة في خروج القوات والمرتزقة الأتراك من ليبيا أجلاً أو عاجلاً، وذلك بعد أيام من دعوة وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، تركيا للانسحاب من ليبيا، وفتح حوار بين البلدين بهذا الشأن.

كتب امغيب على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الإثنين: “الأتراك سيخرجون عاجلاً أم اجلاً وسيكتب التاريخ اسماء من قاتلوهم ورفضوا وجودهم بأحرف من نور في صفحات المجد والخلود، ويسجل بالمقابل أسماء من أدخلوهم بلادنا و قاتلوا تحت رايتهم وسبحوا بحمدهم وأجلسوهم غرف نومهم، في صفحات الخزي والعار والخيانة”.

 

 

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • وهل سيرحل مع العملاء والخاصه الذي قال كنا نستجدوا في الاتراك غير تعالوا أحتلونا وخوذوا قواعد في ليبيا

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