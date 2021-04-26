المجلس البلدي بني وليد يستعرض المشاريع المنجزة خلال الفترة الماضية

استعرضت التخطيط والبنية التحتية والإسكان بالمجلس البلدي بني وليد، خلال عرض مرئي لقاعدة بيانات المشاريع المنجزة خلال الفترة الماضية في اجتماع مع منظمة undb بقاعة ديوان المجلس البلدي.

وحضر الاجتماع، عميد البلدية الدكتور يونس العزوزي وأعضاء المجلس البلدي شرف الدين كنشيل أبوبكر حامد ومحمد مبارك وعن منظمة Undb كلا من محمد كاظم وهشام عجاج، عبر تطبيق زووم .

ناقش الحضور الدعم المطلوب من أجل إنجاز هذه الأعمال في أقرب وقت لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين .

وقال عضو المجلس شرف الدين كنشيل، أن قاعدة البيانات ستقدم خدمات كبيرة لكافة القطاعات الخدمية بالبلدية وستكون داعما لهم في تحسين مستوى الخدمات.

وأشار كنشيل، إلى أن أعضاء الفريق يتلقون دورات تدريبية مكثفة في البرامج التقنية التي تمكنهم من إعداد قاعدة بيانات بمنطق علمي متطور.

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