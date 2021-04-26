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السلطات الإيطالية تُطيح بـ 100 من أفراد المافيا في “باري”

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الشرطة العسكرية الإيطالية، الاثنين، توقيف حوالي مائة شخص في ساعة مبكرة من الصباح، في منطقة بوليا جنوبي البلاد، على خلفية الحملة الأمنية الموسّعة التي تنفذها الأجهزة الأمنية ضد عصابات الجريمة المنظمة.

وحملت هذه العملية الأمنية الاسم الرمزي “فورتيتيس مايسترالي” في مدينة باري، وتتواصل عبر من جهود مشتركة لوحدات الشرطة الخاصة والدرك العسكري “كارابينيير”، في إطار التعاون مع مديرية التحقيق المحلية لمكافحة المافيا.

وركزت الحملة، على أفراد “المافيا” واسعة النفوذ “ستريشيليو”، التي تحكم قبضتها على كافة أشكال الممارسات الإجرامية في المنطقة.

وقررت السلطات وضع 96 من الموقوفين وراء الأسوار، فيما تقرر وضع ثلاثة أشخاص آخرين قيد الإقامة الجبرية.

وشملت الاتهامات الموجهة للموقوفين “التورط في أنشطة المافيا، وتهريب المخدرات، والابتزاز، والتسبب في أضرار جسدية جسيمة، وحيازة وحمل أسلحة بشكل غير قانوني، وجرائم أخرى”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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