رفع القوة القاهرة بميناء الحريقة.. أهم محاور اجتماع صنع الله مع العبار

عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الاثنين، اجتماعا طارئ لمجلس الإدارة ورؤساء شركات الخليج وسرت وراس لانوف بمقر شركة الخليج العربي للنفط بمدينة بنغازي لمناقشة التحديات التي تواجه شركة الخليج العربي للنفط وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

وترأس الاجتماع رفعت محمد العبار بصفته وكيل وزارة النفط والغاز وذلك بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لرفع حالة القوة القاهرة واستئناف الانتاج.

وتناول الاجتماع مناقشة حالة التعثر المالي التي تعاني منها الشركات الوطنية وذلك من خلال استعراض للالتزامات المتراكمة التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، والتي خلقت حالة من العسر المالي تعذر معها الاستمرار في تشغيل كافة المرافق والآبار والتسهيلات السطحية بشكل آمن.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن تتولى المؤسسة تحديث بيان يتناول الالتزامات المتراكمة على كافة الشركات النفطية وجدولتها تمهيدا إلى سداد المستحق منها وذلك في بحر شهرين من تاريخ هذا البيان على أن تعطى الأولوية للشركات الوطنية، كما تقوم المؤسسة الوطنية للنفط وبشكل فوري إعلان رفع حالة القوة القاهرة عن ميناء الحريقة وبموازاة ذلك تعطى التعليمات للشركات المشغلة بمباشرة الإنتاج فالصادرات، وتتولى المؤسسة الوطنية للنفط تكليف شركة مختصة ذات سمعة طيبة وتصنيف ائتماني عال على تقييم كافة المرافق في قطاع النفط من تسهيلات سطحية وآبار وخزانات ليصار إلى وضع خطط للمحافظة على سلامة كافة الأصول المملوكة للدولة الليبية وصيانتها على أن يتم هذا التقييم بطريقة النمط السريع.