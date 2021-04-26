الهازل يكشف جهود المركز الليبي للمحفوظات في ملف المصالحة الوطنية

أعلن الباحث والناطق باسم المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، علي الهازل، أن المركز، يعمل بعقل الجماعة وليس الفرد، وأن له جهود متواصلة في شأن المصالحة الوطنية.

وأوضح الهازل، أن المركز، قام بعدة مهام ضمن جهوده في المصالحة الوطنية في ليبيا، ومنها، المصالحة بين مدينتي زوارة ورقدالين سنة 2012م وكانت برعاية المستشار كمال دهان، وإقامة محاضرة حول المصالحة الوطنية شارك فيها كلا من أ- دكتور محمد الجراري. والمحامي الراحل محمد سالم داره.

وأضاف الباحث علي الهازل، عن جهوده في عقد مؤتمر بمدنية السوداني تحت شعار المصالحة الوطنية في 2 نوفمبر 2012، وصاحب المؤتمر معرض كتب ووثائق، إضافة إلى عقد المركز مؤتمر سرت حول المصالحة الوطنية تحت شعار اللحمة الوطنية بالتعاون مع جامعة سرت في 20 يناير 2013 وقام كذلك بمعرض خاص حول هذه المناسبة وقد تفضلت جامعة سرت مشكورة بنشر أعمال هذا المؤتمر.

وأشار الباحث الليبي علي الهازل، إلى أن المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية دعا المثقفين القانونيين وأعضاء هئية التدريس بالجامعات وكل من اهتمام بموضوع المصالحة الدستورية إلى المشاركة في الموسم الثقافي للمركز.

وكشف الناطق باسم المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، مشروع إصدار كتاب يحمل عنوان الدستور الذي نريد نشر فيه أغلب المحاضرات التي تناولت الدستور والمصالحة الوطنية وتجدر الإشارة هنا إلى أن المركز قام بإرسال ستون نسخة إلى أعضاء لجنة الستين.

وأضاف الهازل، أنه يعمل مع الدكتور محمد الجراري على جمع كل ما قدم في تلك المؤتمرات من مادة علمية لغرض نشرها في كتاب.

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