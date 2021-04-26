«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من طرابلس إلى سرت

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شرقية إلى جنوبية شرقية على الساحل من طرابلس إلى سرت.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح سرعة تلك الرياح بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

– السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح شمالية شرقية، صباح اليوم على ساحل زوارة، وشرقية إلى جنوبية شرقية على باقي الساحل.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 متر ومترين.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

– درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب انتشار الأتربة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

– السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح شرقية على ساحل رأس لانوف، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على باقي الساحل.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.

– البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

– درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية والرؤية جيدة.

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