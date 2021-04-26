اللجنة العسكرية المشتركة تعقد اجتماعها اليوم مساءً في سرت

وصل وفدا اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، إلى مقر إقامتهم بفندق المهاري في مدينة سرت.

ويأتي وصول اللجنة العسكرية المشتركة، إلى سرت، لعقد الاجتماع المرتقب مساءً بعد الإفطار بمقر اجتماعات اللجنة الدائم.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق الرسمي بالمجلس التسييري لبلدية سرت، تعليق العمل لكافة الجهات الإدارية العاملة داخل مقار المجمع الاداري الحكومي المجاور لمجمع قاعات واقادوقو بسرت، لتهيئة الأجواء الاجتماعات اللجنة المشتركة.

وأوضح المجلس البلدي سرت، أن عملية التعليق تضمنت العمل بمصرفي التجاري الوطني سرت ووكالة مصرف الوحدة جامعة سرت ومحطات الوقود التالية ومحطة وقود الجيزة العسكرية ومحطة وقود الوسطى سرت ومحطة الوقود الجزيرة (بن هندر) ومحطة وقود 7 ك م المجاورة لفندق المهاري سرت.

وأضاف الناطق الرسمي بالمجلس التسييري لبلدية سرت، أن عملية تعليق الأعمال داخل المدينة، ستستمر إلى حين إشعار آخر، للمحافظة على الأمن العام وتنفيد للخطة الأمنية التى وضعتها الغرفة الأمنية المشتركة سرت لتأمين اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والوفود المشاركة .

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