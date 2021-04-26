قضية "تسريبات القذافي".. حكم بالسجن المؤبد على المطيري

حكمت محكمة الجنايات الكويتية، الاثنين، بالسجن المؤبد على حاكم عبيسان المطيري، في قضية أمن دولة معروفة إعلاميا باسم “تسريبات القذافي”.

يذكر أنه لا يزال بإمكان المدان حاكم المطيري أن يستأنف ويميز الحكم.

وفي عام 2020، انتشرت تسريبات سرية من خيمة الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، من بينها مقطعا مسجلا للإخواني المطيري، وهو يطلب الدعم المالي من أجل بث القلاقل والاضطرابات في بلاده.

وعرض المطيري، في التسجيلات المسربة، على القذافي مشروعا إعلاميا لأجل زعزعة استقرار المنطقة وبث الفوضى.

ويقول المطيري للقذافي، إن حزبه لا يستطيع إقامة قناة فضائية أو صحيفة يومية، لأنه يحتاج للمال، “ولهذا حاولنا أن نجمع تبرعات من بعض رجال الأعمال“.

ثم أضاف المطيري في “استجداء” القذافي، أن المتبرعين يخشون من الدعم المباشر والقوي لأن الأمر يتعلق بحزب سياسي يُوصف بـ”الثوري”، بحسب قوله.

وحينما قال المطيري “فبلا شك الحزب في حاجة دعم ومساندة ومؤازرة”، رد القذافي “حاضر”، مضيفا “نحن جاهزون لدعمكم”.