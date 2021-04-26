بوقعيقيص: أي مساس بمفوضية الانتخابات هو إجهاض الانتخابات وعرقلة مرفوضة لجهود القائمين عليها

ليبيا – وجهت المحامية المشاركة في الحوار الليبي آمال بوقعيقيص رسالة إلى اللجنة المكلفة بإعادة تسمية المكلفين بالمناصب السيادية.

بوقعيقيص قالت في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن أي مساس بالمفوضية الوطنية للانتخابات هو إجهاض للعملية الانتخابية، وعرقلة مرفوضة لجهود القائمين عليها بشكل واضح وجلي.

وأضافت: “اتركوها تنهي واجبها المقدس بسلام، وبعد ذلك لكل حادث حديث، لا تفسحوا الطريق لذوي النوايا المفضوحة الرافضة لتجديد الشرعية السياسية”.

وحثت الشعب “مصدر السلطات” المتطلع للانتخابات القادمة على الوقوف سدًا منيعًا ضد المساس بالمفوضية لأن ذلك دور الجميع.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية