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بوقعيقيص: أي مساس بمفوضية الانتخابات هو إجهاض الانتخابات وعرقلة مرفوضة لجهود القائمين عليها

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وجهت المحامية المشاركة في الحوار الليبي آمال بوقعيقيص رسالة إلى اللجنة المكلفة بإعادة تسمية المكلفين بالمناصب السيادية.

بوقعيقيص قالت في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن أي مساس بالمفوضية الوطنية للانتخابات هو إجهاض للعملية الانتخابية، وعرقلة مرفوضة لجهود القائمين عليها بشكل واضح وجلي.

وأضافت: “اتركوها تنهي واجبها المقدس بسلام، وبعد ذلك لكل حادث حديث، لا تفسحوا الطريق لذوي النوايا المفضوحة الرافضة لتجديد الشرعية السياسية”.

وحثت الشعب “مصدر السلطات” المتطلع للانتخابات القادمة على الوقوف سدًا منيعًا ضد المساس بالمفوضية لأن ذلك دور الجميع.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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