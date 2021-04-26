«العكروت»: الساسة يأنفون من الاتصال ببعضهم البعض مباشرة ويحيطون أنفسهم بـ«الخبثاء»

قال محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق في سلطنة عمان والبحرين، إن: “أزمة ومشكلة كبار البلاد وقادتها ومن بيدهم العقد والحل، أنهم يأنفون من الاتصال ببعضهم للسماع من بعضهم مباشرة، ويخجلون من بعث رسل سرّيين لبعضهم، ويخافون من توسيط دول محترمه محايدة بينهم، وما داموا لا يعملون بأي من هذه الثلاثية، فسيظل العابثون والانتهازيون يستغلون الجفوة والتباعد، ليزيدوا تعميق الهوّة وتوسيع الشقاق “.

أضاف “العكروت” مخاطباً السياسة: “تواصلوا مع بعضكم مباشرة، ألو السلام عليكم.. ألو وعليكم السلام.. ممكن نحكوا في موضوع كذا بيني وبينك بكل صراحة ووضوح.. نعم ممكن تفضل هات ما عندك.. لكنهم للأسف، بدل أن يتجنبوا الخبثاء، أحاطوا أنفسهم بالخبثاء، لذلك، سيستمر الحال على ما هو عليه إلى ما شاء الله”.