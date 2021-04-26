وزارة العدل تبحث إعادة تاهيل نزيلات السجون

عقدت اللجنة الفنية بوزارة العدل، اجتماعاً تقابلياً مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجهاز الشرطة القضائية ،في إطار متابعة تنفيذ أنشطة المشروع المشترك للعدل والأمن الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتمحور الإجتماع على دراسة المقترح المقدم من منظمة “ديهيا” للتنمية والخاص بإعادة تأهيل النزيلات في السجون والذي سيسهم في إصلاحهن وإعادة تأهيلهن وإدماجهن بعد انتهاء مدة المحكومية.‏

وحضر الاجتماع، مدير إدارة العلاقات والتعاون ورئيس قسم التعاون الدولي بالوزارة ونائب رئيس الشرطة القضائية ورئيس وحدة التطوير بمكتب الوزيرة ومديرة مؤسسة الإصلاح والتأهيل نساء ورئيسة مكتب شؤون المرأه بالجهاز وعبر تقنية الفيديو من تونس شاركت مديرة المشروع رفقة أعضاء من قسم سيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية