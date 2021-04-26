النائب عبدالهادي الصغير: «النواب» سيحيل ملفات المرشحين للمناصب السيادية إلى مجلس الدولة

تسلم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تسلم محضر أعمال لجنة استلام و فرز ملفات المترشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية عقب انتهاء أعمالها الأحد، وفق المكتب الإعلامي للمجلس.

ونقل الموقع الإلكتروني قال عضو اللجنة النائب عبدالهادي الصغير: «سيتم إحالة أسماء المترشحين لتولي المناصب السيادية الذين فرزتهم اللجنة وفقاً للشروط الواجب توفرها مرفقة بملفاتهم من قبل رئاسة مجلس النواب إلى المجلس الأعلى للدولة».

اقرا أيضا: مجلس الدولة يشكل لجنة لقبول طلبات الترشح لشاغلي المناصب السيادية

ويوم الأحد، شكل المجلس الأعلى للدولة لجنة من الدوائر الـ13 لقبول ملفات الترشح لشاغلي المناصب السيادية الموكول للمجلس مع مجلس النواب تسميتها «حسب التفاهمات السابقة بين المجلسين»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

كما صوت المجلس على قبول ترشح المستشار، الصديق الصور، لمنصب النائب العام لليبيا بأغلبية الحضور، وفقا لما نصت عليه المادة (15) من الاتفاق السياسي. «النواب» يصوت بالأغلبية على اعتماد الصديق الصور نائبا عاما.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا