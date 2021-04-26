النجار: العدد الحقيقي لوفيات كورونا ضعف الأعداد المعلن عنها

ليبيا – أفاد المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار أن الوضع الوبائي في عموم البلاد ما يزال على ما هو عليه، فلم تنخفض أعداد الإصابات حتى الآن، مشيرًا إلى أن أعداد الوفيات التي يعلن عنها المركز لا تمثل العدد الحقيقي للوفيات بسبب فيروس كورونا، وقد تكون الأعداد الحقيقية ضعف الأعداد المعلن عنها، بسبب عدم التزام المواطنين بالتبليغ عن كل حالات الوفاة.

النجار وفي مقابلة مع قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن 430 مركزًا صحيًا تحتاج إلى مجمدات لحفظ اللقاحات، مضيفًا أن بعض البلديات وفرت المجمدات بـ”مجهود ذاتي”، وأنهم زودوا المراكز التي توفرت فيها المجمدات بلقاح سبوتينك، وشرعت 14 مركزًا منها في التطعيم بلقاح سبوتينك، فيما بدأت 25 بلدية في حملة التطعيم.

وبين أن الحملة الوطنية للتطعيم بدأت في المنطقة الغربية والشرقية والوسطى، ووصلت اللقاحات إلى الإمداد الطبي في المنطقة الجنوبية، وسيبدأ التوزيع خلال يومين، موضحًا أن كل من هم تحت 60 سنة يتلقون لقاح سبوتينك، والأكبر من هذا العمر يتلقون لقاح أسترازينكا.

وأوصى مدير مركز مكافحة الأمراض كل من يصله الدور في التطعيم وخاصة إذا كان من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بضرورة تلقي التطعيم، مؤكدًا أن اللقاحات المستخدمة كلها آمنة بنسبة عالية جدًا وقد جربت في عديد الدول.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية