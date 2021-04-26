وزارة العدل وجهاز الشرطة القضائية يبحثان دراسة تتعلق بإعادة تأهيل النزيلات

ليبيا – عقد أمس الأحد إجتماع تقابلي بين إدارة المشروع واللجنة الفنية بوزارة العدل بحكومة الوحدة وجهاز الشرطة القضائية، لتناول دراسة المقترح المقدم من منظمة ديهيا للتنمية، الخاص بإعادة تأهيل النزيلات، والذي سيسهم في إصلاح النزيلات وإعادة تأهيلهم وإدماجهم بعد انتهاء مدة محكومتيهم.‏

الاجتماع حضره بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العدل مدير إدارة العلاقات والتعاون، ورئيس قسم التعاون الدولي بالوزارة، ونائب رئيس الشرطة القضائية، ورئيس وحدة التطوير والتحسين بمكتب الوزير، ومدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل نساء، ورئيس مكتب شؤون المرآه بالجهاز. وعبر تقنية الفيديو (كونفرس) من تونس شاركت مدير المشروع رفقة أعضاء من قسم سيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم.

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