وزيرة العدل تلتقي رئيسة البعثة الأوروبية

أشادت وزيرة العدل حليمة إبراهيم بجهود بعثة الاتحاد الأوروبي في تطوير قدرات منظومة العدالة والأجهزة المساعدة لها، استناداً لمذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة العدل وبعثة الإتحاد الأوروبي “اليوبام” سنة ألفين وثمانية عشر والتي ساهمت في إشراك أعضاء الجهاز القضائي في البرامج والأنشطة التي تنفذها البعثة والآليات الأوروبية الأخرى.

وتأتي إشادة “حليمة إبراهيم”، في مستهل استقبالها –الأحد- لرئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي “ناتلينا تشيا” والوفد المرافق لها .

وأكدت الوزيرة أثناء اللقاء على حرصها على استمرار هذا التعاون من خلال الإستجابة لأولويات الوزارة وفق متطلبات المرحلة الحالية وبما يؤكد ويرسخ مفهوم ولاية القضاء الليبي على أراضيه كجزء من السيادة الوطنية.

ونوهت رئيسة البعثة “ناتلينا تشيا” بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين وزارة العدل والبعثة وقدمت لمحة عن الأنشطة التي تم تنفيذها لصالح الوزارة والجهات التابعة لها واستعدادها لتنفيذ أية أنشطة وبرامج ومشاريع تلبي احتياجات الوزارة والجهاز القضائي في ليبيا.

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