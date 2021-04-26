الفقيه: اتفاقية أردوغان – السراج تمت تحت ضوء الشمس وأنقذت ليبيا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة سليمان الفقيه إن الاتفاقيات التي وقعتها حكومة الوفاق السابقة مع تركيا أنقذت ليبيا وردت حقوق الليبيين في البحر الأبيض المتوسط حسب زعمه.

الفقيه وفي تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية أمس الأحد أضاف: “ما تكلمت عنه وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش هو احترام كل الاتفاقيات السابقة، والاتفاقية التركية الليبية اتفاقية رسمية أعادت حقوق ليبيا في البحر المتوسط، وهذا ما قالته الوزيرة في المؤتمر الصحفي”.

وتابع: “ما نسب سابقًا للوزيرة كان كلامًا غير واضح؛ لأن خروج المرتزقة يطالب به كل الليبيين، والمرتزق هو من ليس له قاعدة قانونية يلجأ إليها، وهو أجير أتت به عصابات لاستخدامه”.

وأردف: “العالم كله يعلم أن عدة دول حسب تقرير الأمم المتحدة لها حوالي 20 ألف مقاتل في ليبيا، ولعل ما حدث في تشاد هو أحد مظاهر استخدام المرتزقة”.

وتابع مزاعمه قائلًا : “أما الاتفاقية الليبية التركية فقد تمت تحت ضوء الشمس وهي أنقذت ليبيا، وحينما حدث الهجوم على طرابلس تواصلت حكومة الوفاق الوطني والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا مع كل دول الجوار وكل الدول التي تدعي الديمقراطية وتدعي الحفاظ على الدولة المدنية ودعمت ثورة فبراير، لإنقاذ ليبيا من عسكرة الدولة وغزو المرتزقة”.

الفقيه اختتم بالقول: “لم تستجب إلا تركيا، والاستجابة كانت واضحة، وهي استجابة يثمنها الليبيون في الحاضر والمستقبل، وهي في صالح الشعب الليبي وليست ضده”.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية