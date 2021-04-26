برلماني إيطالي يدعو لإلغاء منطقة البحث والإنقاذ الليبية

دعا البرلماني الإيطالي نيكولا فراتويانّي، إلى إلغاء منطقة البحث والإنقاذ الليبية وذلك في سياق حديثه عن الأخطار التي تتهدد المهاجرين غير الشرعيين.

وبحسب وكالة آكي قال عضو مجلس النواب من حزب اليسار الإيطالي في تصريحات إذاعية الإثنين، “بادئ ذي بدء، يجب تغيير معاهدة دبلن في أقرب وقت ممكن”، مستدركاً “لكن، لا جدوى من الالتفاف حولها: فبدلاً من الذهاب إلى ليبيا وشكر الميليشيات على عملها، في عبارة مؤسفة للغاية وردت من جانب رئيس الوزراء (ماريو دراغي)، يجب أن نلغي منطقة البحث والإنقاذ الليبية”

وأشار النائب إلى أن ما سلف ذكره، “ليس فقط لأنه من الواضح أنهم غير قادرين على التدخل، كما رأينا في تلك الليلة التي مات فيها 130 شخصًا”، بل “كذلك لأن الأشخاص أنفسهم الذين يعملون ضمن ما يسمى بخفر السواحل أثناء النهار، يمارسون الإتجار بالبشر في المساء والليل”.

وبين فراتويانّي أنه “بدلاً من ذلك، نحتاج إلى إعادة بناء قدرة بحث وإنقاذ أوروبية في البحر المتوسط، تعمل جنبًا إلى جنب مع المنظمات غير الحكومية التي تحتاج إلى المساعدة، بدلاً من شيطنتها ومقاطعت””.

وخلص البرلماني إلى القول: “نحن بحاجة لوحدات بحرية من الدول الأوروبية، لا تكون مهمتها التقييد، بل ضمان أن يكون هناك في جميع أنحاء البحر المتوسط، ولا سيما على السواحل الليبية، من بإمكانه نجدة وإنقاذ أشخاص سيقضون غرقاً خلافاً لذلك”.