رغم ذكرهم بتقارير مجلس الأمن وظهورهم صوتًا وصورة.. دراه ينفي وجود المرتزقة السوريين

ليبيا – علق القيادي بمدينة مصراته والناطق باسم غرفة العمليات المشتركة سرت ـ الجفرة التابعة لأركان الوفاق عبد الهادي دراة على تصريحات نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة التي تحدثت عن خروج المرتزقة من ليبيا.

دراة وفي تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية أمس الأحد قال: “نحن ليس لدينا مقاتلون أتراك على الأرض، واتفاقيتنا مع تركيا اتفاقية دولية معتمدة باعتراف الأمم المتحدة والعالم، هم خبراء عسكريون في مجال التقنية والمعدات، وليسوا مقاتلين وليسوا مرتزقة مثل الروس والجنجويد”، بحسب زعمه.

وأضاف: “حديث الوزيرة تم تأويله، ورئيس المجلس الأعلى للدولة قال: إن الحكومة الحالية حكومة وحدة وطنية مؤقتة وليس من صلاحيتها إنهاء اتفاقيات أو عقد اتفاقيات”.

وتابع: “الأتراك هم من دعموا الشعب الليبي في السابق وفي الوقت الحالي”.

وبشأن وجود مرتزقة سوريين في ليبيا أتت بهم تركيا، قال دراة: “أتحدى أي شخص أو منظمة دولية أن يأتي لمنطقة العمليات ويجد فيها أي مرتزق من أي دولة. ليس لدينا مرتزقة، منطقة العمليات كلها من أبناء الشعب الليبي”.

وأضاف زاعمًا: “أما الجانب الآخر فلديه الروس الذين دخلوا تحت غطاء فاغنر والجنجويد، كما يوجد مرتزقة من كل الجنسيات في مناطق عملية الكرامة”.

وعما إذا كان وجود الخبراء الأتراك في صالح ليبيا، قال دراة: “ليبيا لم يكن لديها جيش في عهد القذافي وحاربنا الأخير بأسلحة قديمة، ولكن حسب الاتفاقية مع الأتراك فهم من زودونا بالتقنيات العسكرية والمعدات التي استفاد منها أبناء الجيش الليبي، وتكوين كوادر وتدريب أبنائنا على المعدات العسكرية الحديثة”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية