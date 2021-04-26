ليبيا الان

تكتلات وأحزاب سياسية تحذر من عواقب عرقلة الانتخابات

تم النشر منذُ 32 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا

دعت 5 تكتلات وأحزاب سياسية إلى الإسراع باعتماد قوانين منظمة للانتخابات قبل الأول من يوليو، محذرة من تداعيات تأجيله الخطيرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك