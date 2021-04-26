تكتلات وأحزاب سياسية تحذر من عواقب عرقلة الانتخابات

دعت 5 تكتلات وأحزاب سياسية إلى الإسراع باعتماد قوانين منظمة للانتخابات قبل الأول من يوليو، محذرة من تداعيات تأجيله الخطيرة.
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قناة ليبيا
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