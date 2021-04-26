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إقبال جيد على التطعيم تزامنا مع انطلاق الحملة في مدن جبل نفوسة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

باشرت الجهات الطبية في جبل نفوسة، حملة تطعيم المستهدفين ضد فيروس كورونا، وسط إقبال وصف بالجيد تزامنا مع الأيام الأولى.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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