إقبال جيد على التطعيم تزامنا مع انطلاق الحملة في مدن جبل نفوسة

باشرت الجهات الطبية في جبل نفوسة، حملة تطعيم المستهدفين ضد فيروس كورونا، وسط إقبال وصف بالجيد تزامنا مع الأيام الأولى.

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