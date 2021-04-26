المستشار عقيلة يستلم محضر لجنة فرز ملفات المترشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية بعد انتهاء أعمالها

القبة 26 أبريل 2021 (وال) -ألتقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح”، بمكتبه أمس الأحد، في مدينة القبة أعضاء لجنة استلام و فرز ملفات المترشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية .

حيث استلم رئيس المجلس محضر أعمال اللجنة، عقب انتهائها من أعمالها، وبحسب عضو اللجنة سيادة النائب “عبدالهادي الصغير ” سيتم إحالة أسماء المترشحين لتولي المناصب السيادية، الذين تم فرزهم من قبل اللجنة، وفقا للشروط الواجب توفرها، مرفقة بملفاتهم من قبل رئاسة مجلس النواب إلى المجلس الأعلى للدولة. (وال ـ القبة ) س خ

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