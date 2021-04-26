“الأعلى لشباب فزان” يطالب رمضان أبو جناح بعقد الاجتماع الرابع للحكومة في سبها

استقبل نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس رمضان أبوجناح ، أعضاء المجلس الأعلى لشباب فزان، أمس الأحد.

وأكد نائ رئيس الحكومة الاجتماع على التزامه بمواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية الجنوب، كما ناقش وفد المجلس الأوضاع الأمنية في سبها وعودة المهجرين في مرزق، ودور شباب فزان في دعم استقرار المنطقة.

من جهته ناقش النائب إجراءات الحكومة لحل أزمة إمدادات الوقود والغاز، واستمع لتقييم أعضاء المجلس الأعلى لشباب فزان لأداء مؤسسات الدولة في مدن ومناطق الجنوب مطالبين بتفعيل كل المؤسسات وأن يرتفع مستوى أدائها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

وطالب وفد المجلس أن يعقد الاجتماع الرابع لحكومة الوحدة الوطنية بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة سبها.