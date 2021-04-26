بلدية سرت: تعليق العمل بهذه الجهات بسبب اجتماعات اللجنة العسكرية

أعلنت بلدية سرت تعليق العمل بعدد من الجهات الإدارية والخدمية بسبب انعقاد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بالمجمع الإداري الحكومي بالمدينة.

وأعلن الناطق الرسمي بالمجلس التسييري لبلدية سرت مدير إدارة الاعلام أنه نظرا لاستضافة المدينة اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بمقرها الدائم داخل المجمع الإداري الحكومي بسرت فقد تقرر تعليق العمل حتى إشعار آخر بكافة الجهات الإدارية العاملة داخل مقار المجمع الاداري الحكومي المجاور لمجمع قاعات واقادوقو بسرت وكذلك تعليق العمل بمصرفي التجاري الوطني سرت ووكالة مصرف الوحدة جامعة سرت وكذلك محطات وقود الجيزة العسكرية، الوسطى سرت، الجزيرة (بن هندر)، 7 ك م المجاورة لفندق المهاري سرت.

وأكدت البلدية أن تعليق العمل يهدف للمحافظة على الأمن العام وتنفيد الخطة الأمنية التى وضعتها الغرفة الأمنية المشتركة سرت لتأمين أجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والوفود المشاركة .