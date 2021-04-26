ليبيا
المقريفي تفقَّد سير العمل بمُراقبة التربية و التعليم درنة
بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |
26 April, 2021
قام وزير التربية و التعليم الدكتور “موسى محمد المقريف” يوم أمس الأحد بزيارة إلى مُراقبة التربية و التعليم درنة، اِطّلَع خلالها على سير العملية التعليمية داخل المُراقبة.
وكان في استقبال وزير التربية و التعليم، مُراقب التربية و التعليم درنة، و مُراقب التربية و التعليم أم الرزم، وعدد من مُديري المكاتب، ورؤساء الأقسام بالمُراقبة
وعلى هامش الزّيارة عَقد الوزير اجتماعاً ضمّ مُراقب التربية و التعليم درنة، ومُراقب التربية والتعليم أم الرزم، وعدد من مُديري المكاتب، ورؤساء الأقسام بالمراقبة، تمَّ خلاله مُناقشة المشاكل و العراقيل التى تُواجه سير العمل وسُبُل تذليلها.
أكّد وزير التربية و التعليم الدكتور”موسى محمد المقريف” حرص الوزارة على مُعالجة كل الإشكاليات التي تعترض سير العملية التعليمية داخل مُراقبة التربية و التعليم.
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