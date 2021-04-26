ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

26 April, 2021

قام وزير التربية و التعليم الدكتور “موسى محمد المقريف” يوم أمس الأحد بزيارة إلى مُراقبة التربية و التعليم درنة، اِطّلَع خلالها على سير العملية التعليمية داخل المُراقبة.

وكان في استقبال وزير التربية و التعليم، مُراقب التربية و التعليم درنة، و مُراقب التربية و التعليم أم الرزم، وعدد من مُديري المكاتب، ورؤساء الأقسام بالمُراقبة

وعلى هامش الزّيارة عَقد الوزير اجتماعاً ضمّ مُراقب التربية و التعليم درنة، ومُراقب التربية والتعليم أم الرزم، وعدد من مُديري المكاتب، ورؤساء الأقسام بالمراقبة، تمَّ خلاله مُناقشة المشاكل و العراقيل التى تُواجه سير العمل وسُبُل تذليلها.

أكّد وزير التربية و التعليم الدكتور”موسى محمد المقريف” حرص الوزارة على مُعالجة كل الإشكاليات التي تعترض سير العملية التعليمية داخل مُراقبة التربية و التعليم.