صنع الله: أوضاع قطاع النفط ستتحسن بعد تسييل الميزانيات

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله خلال لقائه رئيس اتحاد عمال النفط والغاز سعد دينار الفاخري، أنه بتسييل الميزانيات والموارد المالية المطلوبة فإن أوضاع قطاع النفط ستتحسن بشكل كبير، وستتمكن المؤسسة وشركاتها من تجاوز كل الصعاب وحلحلة جميع المشاكل، والايفاء بالتزاماتها التعاقدية، وانعاش خزينة الدولة بالعملة الصعبة.

وأطلع صنع الله خلال لقائه رئيس اتحاد عمال النفط والغاز اليوم الاثنين بمقر شركة الخليج العربي بمدينة بنغازي على قرار حكومة الوحدة الوطنية بتسييل جزء من الميزانيات التي تحتاجها المؤسسة، مؤكداً بأن المؤسسة تسعى جاهدةً لتحسين كافة الخدمات التي يتلقّاها مستخدمي قطاع النفط والغاز بكامل التراب الليبي.

وفيما يخص جانب التأمين الصحي قال صنع الله: “بمجرد الحصول على الميزانيات المطلوبة سيتم تحسين الخدمات الطبية لكل العاملين بالقطاع” مؤكدا أن الاهتمام بصحة وسلامة عاملينا بقطاع النفط ، هي على رأس أولوياتنا القصوى، والعنصر البشري هو أساس العملية الإنتاجية ورأس المال الحقيقي .

أما في جانب التدريب فقد تمت مناقشة كل الجوانب المتعلقة به، وتم الاتفاق على الإعداد لخطط برامج تدريبية للعام القادم، لتطوير ورفع كفاءة مستخدمي القطاع، حيث افاد صنع الله أنه فيما يخص جانب الخطة التدريبية، بأنه قد تقرر احتفاظ أي مستخدم بخطته التدريبية التي تم ترشيحه لها في حال انتقاله إلى شركة أخرى، مشيراً إلى أن مستخدمي قطاع النفط والغاز قد ضحوا وتنازلوا كثيراً لأجل استمرار الانتاج وضخ النفط، برغم الظروف الصعبة للغاية التي واجهها قطاع النفط طيلة العشر سنوات الماضية، وأكد بأن مجلس إدارة المؤسسة سيستمر في وقوفه ودعمه لجميع العاملين، وأن تطوير وتدريب ورفع كفاءة مستخدمي القطاع، يعد أحد الاهداف الرئيسية التي تسعى المؤسسة الى تحقيقها.

وبحث اللقاء مطالب العاملين بقطاع النفط والتي تضمّنت تحسين الخدمات الصحية، المرتبات، التدريب، والعديد من المسائل والأمور التي تهم جميع مستخدمي قطاع النفط والغاز كما تم خلال اللقاء الاتفاق على أن تتابع المؤسسة الوطنية للنفط مع حكومة الوحدة الوطنية موضوع تحسين مرتبات العاملين بقطاع النفط والغاز، والمتعلق بتنفيذ القرار ( 642 ).

ومن جانبه أثنى رئيس اتحاد عمال النفط والغاز سعد دينار على الجهود الكبيرة والاستثنائية التي قامت بها المؤسسة الوطنية للنفط للحفاظ على قوت الشعب الليبي والاجيال القادمة، وأكد بأنه يحيي صلابة وتماسك مجلس إدارة المؤسسة والحكمة التي لطالما كانت حاضرة لتغليب مصلحة الوطن في كل الظروف والمحن التي تعرض لها القطاع طيلة السنوات الماضية، كما أشار بأن دور المؤسسة في استقرار الوطن هو فني وتقني وهو غير سياسي على الاطلاق، كما رحب بتكليف رفعت العبار كوكيل لوزارة للنفط والغاز.

وحضر اللقاء عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، جادالله العوكلي ورئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط، وفضل الله احتيته ورئيس مجلس الإدارة بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، مسعود سليمان ورئيس مجلس الإدارة بشركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز شعبان ابسيبسو