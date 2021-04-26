البرلمان يطالب بفتح تحقيق في حادثة غرق 130 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

أعربت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، عن قلقها الشديد لوفاة 130 مهاجرا قبالة السواحل الليبية، بعد غرق قواربهم أثناء محاولتهم عبور المتوسط إلى أوروبا.

و أكدت اللجنة استياءها من عدم الاستجابة لنداءات أطلقها الضحايا قبل وفاتهم، ومحملة عصابات تهريب البشر المسؤولية.

وشددت اللجنة في بيان لها على ضرورة محاسبة الجهات المعنية بفتح تحقيق شامل بالحادثة، داعية إلى تكثيف الجهود الدولية لتعزيز عمليات الإنقاذ البحري ومحاربة عصابات تهريب البشر.

و أعلنت منظمة “إس أو إس ميديتيرانيه” غير الحكومية أنّها رصدت قبالة السواحل الليبية حوالى عشر جثث طافية في المياه بجانب زورق مطّاطي انقلب رأساً على عقب وكان على متنه 130 مهاجراً.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة قالتا الأسبوع الماضي إنّ 41 شخصاً على الأقلّ، من بينهم طفل، لقوا حتفهم قبالة السواحل التونسية بعد غرق قارب كان على متنه مهاجرون أفارقة يحاولون الوصول إلى أوروبا.

ومنذ مطلع العام لقي أكثر من 450 مهاجراً مصرعهم في البحر الأبيض المتوسط، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، وقد كان معظمهم يحاول الوصول إلى أوروبا انطلاقاً من السواحل التونسية والليبية.

وفي 2020، لقي أكثر من 1200 مهاجر مصرعهم في البحر المتوسط، غالبيتهم على هذا المسار، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.