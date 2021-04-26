ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

26 April, 2021

أكد المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار أن الوضع الوبائي في عموم البلاد ما يزال على ما هو عليه، فلم تنخفض أعداد الإصابات حتى الآن.

وبين أن الحملة الوطنية للتطعيم بدأت في المنطقة الغربية والشرقية والوسطى، ووصلت اللقاحات إلى الإمداد الطبي في المنطقة الجنوبية، وسيبدأ التوزيع خلال يومين، موضحًا أن كل من هم تحت 60 سنة يتلقون لقاح سبوتينك، والأكبر من هذا العمر يتلقون لقاح أسترازينكا.

وأوصى مدير مركز مكافحة الأمراض كل من يصله الدور في التطعيم وخاصة إذا كان من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بضرورة تلقي التطعيم، مؤكدًا أن اللقاحات المستخدمة كلها آمنة بنسبة عالية جدًا وقد جربت في عديد الدول.

و أوضح النجار ،أن 430 مركزًا صحيًا تحتاج إلى مجمدات لحفظ اللقاحات، مضيفًا أن بعض البلديات وفرت المجمدات بـ”مجهود ذاتي”، وأنهم زودوا المراكز التي توفرت فيها المجمدات بلقاح سبوتينك، وشرعت 14 مركزًا منها في التطعيم بلقاح سبوتينك، فيما بدأت 25 بلدية في حملة التطعيم.