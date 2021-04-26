قيادي بالحزب الحاكم في تشاد: إحكام تأمين الحدود مع ليبيا

أكد عضو المكتب السياسي بالحزب الحاكم في تشاد، أبو بكر الصديق عيسى، أنه تم إحكام تأمين الحدود مع ليبيا.

وقال عيسى لوكالة “سبوتنيك” أنه تم الإحكام الكامل على تأمين الحدود مع ليبيا، لأن القوات التشادية تحركت في كثير من المناطق، وكان لها وجود كثيف في كل من زوار كى، وزوار، وميسكى، ويبوبو، وكل هذه المناطق كانت قريبة من الحدود الليبية.

وأضاف عيسى أن القوات المسلحة التشادية تتمتع بمعنوية عالية جدا لمحاربة المتمردين القادمين من ليبيا بالأسلحة لزعزعة الأمن والسلام والاستقرار في تشاد، بعد أن تم طردهم من الأراضي الليبية مبينا أن القيادة الجديدة للمجلس العسكري الانتقالي تحركت بشكل سريع من أجل بسط السيطرة الكاملة على الحدود التشادية الليبية، بعد رحيل القائد الأعلى للقوات المسلحة التشادية، إدريس ديبى.

ولفت عيسى أن الحركة الوطنية للإنقاذ تؤكد تماما بأن القوات المسلحة التشادية لها الكفاءة المهنية العالية في إرساء الأمن والاستقرار والسلام في تشاد، وفى دول الساحل والصحراء، وغيرها من دول الجوار الأخرى مثل مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، ونيجيريا، والكاميرون، وأفريقيا الوسطى، وكل هذه الدول يرجع الفضل في استقرار أمنها للقوات المسلحة التشادية.