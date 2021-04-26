ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

26 April, 2021

أكد حراك الـ24 من ديسمبر ونشطاء مجتمع مدني ونخب سياسية في طبرق أن إجراء الانتخابات في موعدها مطلب شعبي وحق ديمقراطي لكل أفراد الشعب.

وأوضح الحرك في بيان مرئي موجه للمجلس الرئاسى وحكومة الوحدة الوطنية والبعثة الاممية وأعضاء لجنة الحوار السياسي أن الشعب ما زال يعاني من مشاكل كثيرة، سياسية واقتصادية واجتماعية، أثرت على مقدرات بلاده ومستقبل أبنائه، إضافة إلى فقدان هيبة ليبيا الدولية.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية ،فإن البيان الحث المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية على الإسراع في تحقيق هذا المطلب والحق الديمقراطي في الموعد المحدد، والعمل والإعداد، مع النية الصادقة لكل من يتصدر المشهد السياسي حاليًا لإجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدًا عدم السماح بضياع مزيد من الوقت.