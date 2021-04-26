«الرئاسة التركية»: اتفاق دخولنا ليبيا الموقع مع «الوفاق» لا يزال قائماً

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن المحادثات التركية مع مصر الأسبوع المقبل قد تؤدي إلى تعاون جديد بين القوى الإقليمية المتباعدة وتدعم جهود إنهاء الحرب في ليبيا، وفق قوله.

أضاف “قالن” في تصريحات لوكالة أنباء رويترز: “سنناقش مع الطرف المصري الوضع الأمني في ليبيا، الذي سيعززه التقارب التركي المصري” على حد تعبيره.

وواصل المتحدث باسم الرئاسة التركية تصريحاته: “مصر لها حدود طويلة مع ليبيا ما قد يشكّل في بعض الأحيان تهديدا أمنيا لها، و- لدينا اتفاق لا يزال قائما مع الحكومة الليبية مهّد الطريق لتدخل تركي حاسم لدعم حكومة الوفاق آنذاك” على حد تعبيره.