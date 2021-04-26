السفارة الأمريكية: فحص 68 ألف مسافر قبل دخولهم لليبيا

أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا أنه خلال شهر فبرير خضع ما يقرب من 68,000 مسافر لفحوصات طبية عند دخولهم إلى ليبيا عبر مطار مصراتة الدولي، ونقاط العبور رأس جدير وذهيبة وازن الحدودية.

وقالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه “خلال شهر فبراير، خضع ما يقرب ال 68,000 مسافر لفحوصات طبية وفحوصات عند دخولهم إلى ليبيا عبر مطار مصراتة الدولي، ونقاط العبور رأس جدير وذهيبة وازن الحدودية” مضيفة “يقوم مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة بالتنسيق مع المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض لتقليل خطر انتشار فيروس الكورونا عبر نقاط العبور الحدودية في ليبيا”.