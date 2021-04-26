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أمغيب: الخزي والعار لمن قاتل تحت راية الأتراك وأدخلهم في غرف نومه 

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أعرب عضو مجلس النواب، سعيد أمغيب، عن ثقته الكاملة في خروج القوات والمرتزقة الأتراك من ليبيا عاجلا أم آجلاً، مشيرا أن التاريخ سيكتب أسماء من قاتلوهم ورفضوا وجودهم بأحرف من نور في صفحات المجد والخلود.

وقال أمغيب ففي بيان له عبر صفحته بـ فيسبوك، “الأتراك سيخرجون عاجلاً أم اجلاً وسيكتب التاريخ اسماء من قاتلوهم ورفضوا وجودهم بأحرف من نور في صفحات المجد والخلود، ويسجل بالمقابل أسماء من أدخلوهم بلادنا و قاتلوا تحت رايتهم وسبحوا بحمدهم وأجلسوهم غرف نومهم، في صفحات الخزي والعار والخيانة”.

تصريحات عضو مجلس النواب تأتي بعد أيام من دعوة وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، تركيا للانسحاب من ليبيا، وفتح حوار بين البلدين بهذا الشأن.

 

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المرتزقة الأتراك مجلس النواب

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  • القتال تحت راية الاتراك يجوز شرعا القتال تحت راية الدولة الاسلامية راية دولة وريثة الخلافة الاسلامية مت اجل مشروع الاسلامي لكن ماذا من يقاتل تحت راية فاغنر روسيا يدخلهم الى بيتهم روسيا دولة الملحدة الشيوعية تكره الاسلام والمسلمين قتلت الاف المسلمين في افغانستان سوريا الشيشان العار والخزي المسلم يحارب تحت راية الكافر يكونوا الاولياء اليهود والنصارى الم تسمع يا المهبول قول الله تعالى لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم انتم تقاتلون تحت الراية الجيش كامب ديفيد حارس الحدود الاسراءيل يحاصر المقاومة في غزة عزة تقاتل راية الكفار الروس

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