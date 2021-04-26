وفد القيادة العامة يصل سرت للمشاركة في اجتماع لجنة 5+5

أخبار ليبيا 24

وصل وفد القيادة العامة للقوات المسلحة إلى مدينة سرت؛ استعدادا للمشاركة في الاجتماع الرابع للجنة العسكرية المشتركة 5+5 المقرر اليوم الاثنين.

وذكرت مصادر مطلعة لـ أخبار ليبيا 24 أن الاجتماع سيبحث إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، بالإضافة إلى بنود أخرى تم الاتفاق بشأنها في الاجتماع السابق خلال شهر مارس الماضي.

وكُلف جهاز البحث الجنائي لمدينة سرت للمشاركة في تأمين اجتماعات اللجنة العسكرية 5 + 5 وتعزيز استتباب الأمن في المدينة.

يشار إلى أن وفد البعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وصل إلى مدينة سرت؛ للمشاركة في اجتماع للجنة العسكرية المشتركة 5+5.