ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

26 April, 2021

استنكر النادي الأهلي بنغازي رفض إدارة الخطوط الجوية الليبية بطرابلس تسيير رحلة خاصة لنقل بعثة الفريق إلى الجزائر لمواجهة وفاق سطيف الأربعاء المقبل ضمن الجولة الأخيرة لبطولة الكونفدرالية.

وقال النادي في رسالة وجّهها إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ،”إن إلغاء الرحلة تم من مدينة طرابلس رغم الاتفاق مع الشركة في بنغازي على مواعد الرحلة، مشيرا أن القيمة المطلوبة كانت ستدفع بالكامل من حساب النادي.

وأعرب النادي عن تفاجئه بقرار إلغاء الرحلة الأمر الذي تسبب في إرباك ممثل ليبيا الوحيد قارياً، ووضع النادي في موقف حرج نتيجة للمركزية و التهميش الواقع عليه.

وطالب النادي الأهلي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بتحمل مسؤولياته بالتدخل لإيقاف ما وصفه البيان بالعبث، مطالبا الجهات المختصة بالوقوف مع النادي الأهلي في الأوقات الصعبة.