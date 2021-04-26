إعلان رفع حالة القوة القاهرة عن ميناء الحريقة بطبرق 

أخبار ليبيا 24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الاثنين، رفع حالة القوة القاهرة عن ميناء الحريقة النفطي بطبرق، وإعادة الانتاج بشكل تدريجي.

جاء ذلك في اجتماع رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مصطفى صنع الله مع مجلس الإدارة ورؤساء شركات الخليج وسرت ورأس لانوف وذلك بمقر شركة الخليج العربي للنفط بمدينة بنغازي لمناقشة التحديات التي تواجه شركة الخليج العربي للنفط وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وترأس الاجتماع وكيل وزارة النفط والغاز، رفعت العبار، وذلك بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لرفع حالة القوة القاهرة واستئناف الإنتاج .

وبحسب بيان المؤسسة، ثمن صنع الله الاستجابة السريعة من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإصداره قرار مجلس الوزراء رقم ( 49 ) بتخصيص مبلغ مليار دينار و اعتباره جزء من ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط ، وقد أعطيت التعليمات بالفعل إلى الشركات بسداد الالتزامات ومعالجة المشاكل الفنية وإعادة الانتاج بشكل تدريجي .

وأكد وكيل وزارة النفط العبار على ضرورة اتخاذ المؤسسة لكافة التدابير اللازمة لرفع حالة القوة القاهرة. وأنه استلم تطمينات من رئيس الحكومة بإيلاء أهمية مطلقة لقطاع النفط الوطني مشددا على ضرورة توحيد و تكاتف الجهود للمحافظة على مدخولات منتظمة للخزانة العامة من العملة الصعبة وتحقيق مستهدفات الحكومة للعام 2021 وتم الاتفاق مع رئيس مجلس الادارة على الاستئناف الفوري للإنتاج .

كما تناول الاجتماع حالة التعثر المالي التي تعاني منها الشركات الوطنية وذلك من خلال استعراض للالتزامات المتراكمة التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة ، والتي خلقت حالة من العسر المالي تعذر معها الاستمرار في تشغيل كافة المرافق والآبار والتسهيلات السطحية بشكل آمن وتم الاتفاق في هذا الاجتماع على تولي المؤسسة تحديث بيان يتناول الالتزامات المتراكمة على كافة الشركات النفطية وجدولتها تمهيدا إلى سداد المستحق منها وذلك في بحر شهرين من تاريخ هذا البيان على أن تعطى الأولوية للشركات الوطنية .

كما تم الاتفاق على أن تقوم المؤسسة الوطنية للنفط وبشكل فوري إعلان رفع حالة القوة القاهرة عن ميناء الحريقة وبموازاة ذلك تعطى التعليمات للشركات المشغلة بمباشرة الإنتاج فالصادرات.

كما تتولى المؤسسة الوطنية للنفط تكليف شركة مختصة ذات سمعة طيبة وتصنيف ائتماني عال على تقييم كافة المرافق في قطاع النفط من تسهيلات سطحية وآبار وخزانات ليصار إلى وضع خطط للمحافظة على سلامة كافة الأصول المملوكة للدولة الليبية وصيانتها على أن يتم هذا التقييم بطريقة النمط السريع.