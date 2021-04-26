النواب يُحيل مرشحي المناصب السيادية إلى الأعلى للدولة

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أحال مجلس النواب، اليوم الإثنين، أسماء المرشحين لتولي المناصب السيادية إلى المجلس الأعلى للدولة، بعد فرزها من قبل اللجنة المشكلة لذلك.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس النواب، في بيان له، “إن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، استلم الأحد محضر أعمال لجنة استلام وفرز ملفات المرشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية، بعد انتهائها من المهمة المكلفة بها”.

من جانبه أعلن عضو لجنة الفرز، النائب عبدالهادي الصغير، إحالة أسماء المرشحين لتولي المناصب السيادية الذين تم فرزهم من قبل اللجنة وفقاً للشروط الواجب توفرها، إلى المجلس الأعلى للدولة.

وكان المجلس الأعلى للدولة، أعلن يوم أمس، تشكيل لجنة من الدوائر الانتخابية الـ13؛ لقبول الترشُّح لشاغلي المناصب السيادية الموكل للمجلس تسميتها، حسب التفاهمات السابقة بين المجلسين.