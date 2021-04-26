الخدمات الصحية جالو: هناك عزوف عن التطعيم ضد كورونا

أخبار ليبيا 24

انطلقت، اليوم الاثنين، الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا في بلدية جالو باستخدام لقاح استرازينيكا، ووفق إدارة الخدمات الصحية بالمدنية كانت الأعداد متواضعة بسبب عزوف المواطنين عن التسجيل بالمنظومة.

وقال بيان البلدية أن عميد البلدية، عبدالباسط بازامة، الذي كان من أوائل الحاضرين دعا المواطنين لعدم الإنجرار وراء الشائعات والمبادرة بالتسجيل بالمنظومة وأخذ اللقاح للحد من انتشار الفايروس حيث كان بازمه من أوائل الحضور للتطعيم.

يشار إلى أن هذه الحملة تحت إشراف إدارة الخدمات الصحية جالو والتي أفادت بحضور اعداد متواضعة اليوم بسبب عزوف المواطنين عن التسجيل بالمنظومة.