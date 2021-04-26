بالفيديو: انطلاق بطولة “ضحايا كورونا” للشطرنج بمستشفى غوط الشعال التخصصي في طرابلس

أخبارليبيا24-تقارير

من مستشفى غوط الشعال التخصصي بطرابلس ومنظمة بيدق سالك تتواصل فعاليات بطولة ضحايا كورونا للشطرنج، والتي تهدف إلى تغيير الصورة النمطية عن المستشفيات كونها مكان للمرض والألم، اليوم تشهد الترفيه أيضا.

مدير مكتب الإعلام بمستشفى غوط الشعال التخصصي، مفتاح السويح، يقول: “انطلاق اليوم الأول لبطولة ضحايا كورونا . هذه البطولة تضم 30 لاعب مقسمة لتسع جولات رصد لها الجائزة الأولى 1000 دينار والجائزة الثانية 750 دينار والثالث 500 والرابع 300 والخامس 250 دينار، وتقام بإشراف منظمة بيلق سالك وتحت متابعة الاتحاد الفرعي للعبة الشطرنج وإن المستشفى ليس مكان للألم والمعاناة وإنما مكان للترفيه أيضا”.

البطولة تضم نخبة من اللاعبين المميزين في ليبيا من كافة مستويات اللعبة ضمن عدة نشاطات رياضية نظمها المستشفى. لعبة الشطرنج رفيقة ساعات لدى من يعشقها ويهتم بتنمية قدراته فيها.

هاشم النعمي، حكم شطرنج وعضو منظمة بيدق سالك، يقول: “البطولة تقام في تسع جولات كل يوم جولة بالنظام السويسري المتعارف عليه في الشطرنج. الأجواء رائعة والبطولة رائعة جدا وتظم نخب من لاعبي ليبيا”.

رياضة الشطرنج تشمل إعمال الفكر والرياضة الذهنية ولعل مستشفى غوط الشعال التخصصي نجح في تقديم الترفيه لمرتاديه من الأطقم الطبية والموظفين وهو ما يدفع لتعزيز المزيد من النشاطات الفكرية.