تعليق العمل بأغلب الجهات الإدارية في سرت بسبب عقد اجتماع اللجنة العسكرية

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شهدت بلدية سرت تعليق العمل بالجهات الإدارية العاملة داخل مقار المجمع الإداري الحكومي المجاور لمجمع قاعات واقادوقو بسرت، وكذلك تعليق العمل بمصرفي التجاري الوطني سرت ووكالة مصرف الوحدة جامعة سرت.

أتى ذلك، في إعلان للناطق الرسمي بالمجلس التسييري لبلدية سرت، وذلك نظرا لاحتضان المدينة انعقاد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بمقرها الدائم داخل المجمع الإداري الحكومي بسرت.

كما جرى تعليق العمل أيضا بمحطات وقود الجيزة العسكرية والوسطى سرت والجزيرة (بن هندر) ومحطة وقود 7 ك م المجاورة لفندق المهاري سرت.

وأوضح الناطق، أن تعليق العمل سيكون لحين أشعار آخر وللمحافظة على الأمن العام وتنفيد للخطة الأمنية التي وضعتها الغرفة الأمنية المشتركة سرت لتأمين اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والوفود المشاركة .

ووصل إلى سرت الإثنين وفدا اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، إلى مقر إقامتهم بفندق المهاري، وذلك لعقد الاجتماع المرتقب مساءً بعد الإفطار بمقر اجتماعات اللجنة الدائم، لبحث تطبيق آلية وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في أكتوبر الماضي.