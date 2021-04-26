الزناتي يطمئن الكوني بشأن وصول لقاح كورونا إلى الجنوب

أخبار ليبيا24

بحث النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، في اتصال هاتفي، مع وزير الصحة، علي الزناتي، مستجدات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ليبيا.

وقالت، المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، إن الزناتي أكد للكوني وصول اللقاح إلى الجنوب وبدء عملية التطعيم اليوم في بعض مراكزه الصحية.

وأضافت، أن الزناتي طمأن باستمرار جلب اللقاحات المعتمدة دوليا لضمان تعميمها على كل ليبيا، ضمن سعي المجلس الرئاسي لتحسين الظروف الصحية وإنجاح استحقاقات المرحلة.

بدوره، ثمن السيد الكوني، الجهود المبذولة لمكافحة الجائحة في ليبيا، مؤكدا أنها إحدى أهم الملفات التي ينبغي الاهتمام بها.