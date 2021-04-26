ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

26 April, 2021

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 3005 حالة وفاة في ليبيا بسبب فيروس كورونا منذ الإعلان عن انتشار الوباء في شهر مارس 2020 .

وقال المركز في نشرته اليومية لهذا اليوم الاثنين، إن إجمالي ضحايا فيروس كورونا وصل اليوم 3005 حالة وفاة، بعد تسجيل 9 حالات وفاة جديدة.

وأفاد المركز في التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا، بتسجيل 467 إصابة جديدة، بعد فحص 2849 عينة، بينما سجل في المقابل تعافي 517 حالة.

وكشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات بلغ 175753 إصابة تعافى منها 161160 شخصا، بينما تم تسجيل 3005 حالات وفاة.

وتأثر القطاع الصحي في ليبيا تأثرا كبيرا بالأوضاع الأمنية والفساد المالي والصراعات المسلحة والسياسية في البلاد والتدخلات الخارجية، الأمر الذي انعكس بكامله على أداء المنظومة الصحية.

وبدأت ليبيا حملة تطعيم متأخرة ضد فيروس كورونا بعد أن تسلّمت شهر أبريل الجاري 435 ألفا و850 جرعة من اللقاحات سبوتنيك الروسي استرازينيكا البريطاني وسينوفاك الصيني، على هيئة مساعدات من الإمارات وتركيا ومنظمة كوفاكس المعنية بإمداد الدول الفقيرة باللقاحات.