اللافي يناقش ملف السجناء مع لجنة المجالس الاجتماعية لقبائل ورفلة والقذاذفة وأولاد سليمان والمقارحة

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قال عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، إنه ناقش مع لجنة المجالس الاجتماعية لقبائل ورفلة والقذاذفة وأولاد سليمان والمقارحة، ملف السجناء.

وأضاف، في تغريدة على توتير، أنه استمع لمستجدات عمل اللجنة، ونتائج تواصلهم فيما يتعلق بملف المسجونين قسرًا ومن لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، وكذلك أوضاع السجون ومراكز التأهيل.

وأوضح اللافي، أن أعضاء اللجنة قدموا تصوراتهم لدعم عمل المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، وسبل التعاون المشترك لتسريع مرحلة هيكلتها تمهيدًا لبدء عملها في تحقيق المصالحة الشاملة في كافة ربوع ليبيا.

وقال، “أكدنا على سيرنا نحو الإسراع في إطلاق سراح جميع المسجونين قسرًا، ومن ليس لديهم أي قضايا”.

وأكد اللافي، على أن العمل من أجل رأب الصدع وإصلاح ذات البين، لازال مستمرًا وأن المجلس الرئاسي لن يدخر جُهداً حتى يلتئم شمل كل الليبيين، ويستأنفوا بناء دولتهم من خلال مشروع المصالحة الوطنية.