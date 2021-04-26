أمن بنغازي: ضبط متهم بترويج المخدرات في المدينة

أعلنت مديرية أمن بنغازي اليوم الاثنين ضبط شخص متهم بترويج المخدرات في المدينة.

وبين المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي أن قسم التحريات تلقى يوم الجمعة معلومات مفادها وجود شخص مسجل خطر يشتبه في قيامه بترويج المخدرات في إحدى المناطق التي تنشط بها هذه التجارة بالمدينة.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي أنه تم تكليف مجموعة التحريات بالقسم بمراقبة الشخص المشتبه به وقد شوهد يقوم بتحركات مشبوهة ورصد أثناء بيعه مواد مخدرة فتم ضبطه وبتفتيشه تفتيش إحترازي وجد بيده علبة معدنية بها قطع بنية اللون يشتبه بأنها مادة مخدرة نوع (حشيش) ووجد أيضاً بحوزته عليتين معدنيتين يوجد بهما مادة يشتبه بأنها حشيش عدد (37 ) قطعة ومبلغ مالي وتم الإنتقال به إلى قسم التحريات العامة وتسليمه إلى المناوب حيث تم إعداد نموذج إحالة للمعني بالأمر إلى مكافحة المخدرات فرع بنغازي للإختصاص.