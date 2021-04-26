اجتماع حول فتح فرع للسجل القومي في طبرق

أخبار ليبيا 24-خاص

اجتمع، وكيل ديوان بلدية طبرق مسعود الوهراني، الإثنين، مع رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للسجل القومي، محمود بوباهية .

وناقش الجانبان، فتح فرع للسجل القومي بمدينة طبرق، والذي يعتبر مشروعا وطنيا لتنظيم تسجيل المواطنين الليبيين إلكترونيا.

وقد أكد المجتمعون عند افتتاح الفرع في طبرق سيتم أخذ البصمات العشرية لليدين، وكذلك بصمتي الوجه والعين لكل السكان.

وهذا النظام الجديد، كما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع، سيسهل تسجيل الليبيين بطريقة حديثة، وسيتم تدريب العاملين في السجل على المنظومة ومعدات التصوير .

وأكد وكيل ديوان بلدية طبرق على تعاون البلدية لفتح الفرع بالمدينة .

وحضر الاجتماع المدير التنفيذي لمشروع السجل القومي والناطق الرسمي للسجل ومدير جهاز الحرس البلدي طبرق. المكلف.