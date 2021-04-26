صنع الله لرئيس اتحاد عمال النفط والغاز: سنحسن مرتبات العاملين بناء على قرار الحكومة

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، اليوم الاثنين بالمقر الرئيسي لشركة الخليج العربي للنفط بمدينة بنغازي، برئيس اتحاد عمال النفط والغاز سعد دينار الفاخري، بحضور كل من جادالله العوكلي عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، وفضل الله احتيته رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط، ومسعود سليمان رئيس مجلس الإدارة بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وشعبان ابسيبسو رئيس مجلس الإدارة بشركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز.

وناقش الحضور باستفاضة مطالب العاملين بقطاع النفط والتي تضمّنت تحسين الخدمات الصحية، المرتبات، التدريب، والعديد من المسائل والأمور التي تهم جميع مستخدمي قطاع النفط والغاز، حيث قام المهندس صنع الله باطلاع رئيس اتحاد عمال النفط والغاز على الصعوبات والتحديات التي تواجهها المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها، كما أطلعه أيضاً على قرار حكومة الوحدة الوطنية بتسييل جزء من الميزانيات التي تحتاجها المؤسسة، موضحاً بأنه بتسييل الميزانيات والموارد المالية المطلوبة فإن الأوضاع ستتحسن بشكل كبير، وستتمكن المؤسسة وشركاتها من تجاوز كل الصعاب وحلحلة جميع المشاكل، والايفاء بالتزاماتها التعاقدية، وانعاش خزينة الدولة بالعملة الصعبة، مؤكداً بأن المؤسسة تسعى جاهدةً لتحسين كافة الخدمات التي يتلقّاها مستخدمي قطاع النفط والغاز بكامل التراب الليبي.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على ان تتابع المؤسسة الوطنية للنفط مع حكومة الوحدة الوطنية موضوع تحسين مرتبات العاملين بقطاع النفط والغاز، والمتعلق بتنفيذ القرار ( 642 ).، فيما يخص جانب التأمين الصحي قال المهندس صنع الله: ” بمجرد الحصول على الميزانيات المطلوبة سيتم تحسين الخدمات الطبية لكل العاملين بالقطاع، وبإسمي ونيابة عن زملائي السادة أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة، نؤكد بأن الاهتمام بصحة وسلامة عاملينا بقطاع النفط ، هي على رأس أولوياتنا القصوى، والعنصر البشري هو أساس العملية الإنتاجية وهم رأس المال الحقيقي لنا، واعتز وافخر بكل ما قدمه عاملينا الشرفاء بمختلف الحقول والموانئ والمواقع النفطية من اجل ليبيا وأسأل الله عز وجل ان يحفظهم جميعاً ويسدد خطاهم”.

أما في جانب التدريب فقد تمت مناقشة كل الجوانب المتعلقة به، وتم الاتفاق على الاعداد لخطط برامج تدريبية للعام القادم، لتطوير ورفع كفاءة مستخدمي القطاع، حيث افاد المهندس صنع الله فيما يخص جانب الخطة التدريبية، بأنه قد تقرر احتفاظ أي مستخدم بخطته التدريبية التي تم ترشيحه اليها في حال انتقاله الى شركة أخرى، مشيراً بأن مستخدمي قطاع النفط والغاز قد ضحوا وتنازلوا كثيراً لأجل استمرار الانتاج وضخ النفط، برغم الظروف الصعبة للغاية التي واجهها قطاع النفط طيلة العشر سنوات الماضية، وأكد بأن مجلس إدارة المؤسسة سيستمر في وقوفه ودعمه لجميع العاملين، وأن تطوير وتدريب ورفع كفاءة مستخدمي القطاع، يعد أحد الاهداف الرئيسية التي تسعى المؤسسة الى تحقيقها.

ومن جانبه أثنى رئيس اتحاد عمال النفط والغاز السيد سعد دينار على الجهود الكبيرة والاستثنائية التي قامت بها المؤسسة الوطنية للنفط للحفاظ على قوت الشعب الليبي والاجيال القادمة، وأكد بأنه يحيي صلابة وتماسك مجلس إدارة المؤسسة والحكمة التي لطالما كانت حاضرة لتغليب مصلحة الوطن في كل الظروف والمحن التي تعرض لها القطاع طيلة السنوات الماضية، كما أشار بأن دور المؤسسة في استقرار الوطن هو فني وتقني وهو غير سياسي على الاطلاق ، كما رحب السيد سعد دينار بتكليف السيد رفعت العبار كوكيل لوزارة للنفط والغاز، متمنياً له التوفيق والسداد في مهمته الجديدة، وأوضح بأنه بتكاتف وتوحيد كل الجهود فإن المستقبل سيكون أفضل إن شاء الله تعالى.