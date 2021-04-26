أمال بوقعيقيص لـ”وزيرة الخارجية”: صدحتي بالحق فلا عليكي من الكلاب النابحة

أعربت أمال بوقعيقيص عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، عن دعمها دعوة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش لتركيا بالانسحاب من ليبيا.

كتبت أمال بوقعيقيص على حسابها بموقع فيسبوك: “كل المقاتلين الأجانب على الأراضي الليبية مرتزقة لافرق بين من وصلوا عبر اتفاقية ابرمتها حكومة غير معترف بها وطنياً وبين من حضروا عبر شركات عسكرية غير رسمية الكل عليه مغادرة البلاد فجميعهم بندقية للإيجار وإن تفاوتت الأثمان فبعضها فادح” على حد قولها.

وتابعت عضو ملتقى الحوار السياسي: “لقد صدحت السيدة نجلاء المنقوش بالحق مابالكم كيف تحكمون واصلي الطريق شامخة ولاعليك من الكلاب النابحة” وفق قولها.