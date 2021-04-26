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برلمانية إيطالية: يجب تحويل إيريني لمهمة بحث وإنقاذ

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكدت النائبة في البرلمان الإيطالي ليا كوارتابيلي، أنه من الضروري تحويل مهمة إيريني الأوروبية إلى مهمة بحث وإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط وإنشاء ممرات إنسانية لتفريغ مراكز إيواء المهاجرين في ليبيا واقتراح طرق قانونية للهجرة إلى الاتحاد الأوروبي

وشددت النائبة عن الحزب الديمقراطي في بيان لها على ضرورة التحرك فوراً والقيام بذلك بتصميم أكبر لأنه توجد في ليبيا حكومة جديدة يجب بدء حوار وثيق معها بشأن جوانب الاستقرار والانتعاش الاقتصادي فضلاً عن إدارة الهجرة بحسب وكالة نوفا.

وأضافت النائبة أنه من المهم أن يكون للحكومة الإيطالية دور ريادي في التفاوض على ميثاق للهجرة يصل إلى القيم التي تريد أوروبا الدفاع عنها في العالم.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • كلامها صحيح ومهم ـ وعملية إيرني يجب إيقافها ـ لأنقاذ البشر والمهجرين … وكذلك لحماية السواحل وتنظيم الأمن في البلاد وإذا كانت هناك اي هجرة فانتظروا حتى تفتح أجواء الطيران المدني وتكون رحلة أمنة لأي أنسان فكره سليم وله الحق فالحياة .

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