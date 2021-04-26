برلمانية إيطالية: يجب تحويل إيريني لمهمة بحث وإنقاذ

أكدت النائبة في البرلمان الإيطالي ليا كوارتابيلي، أنه من الضروري تحويل مهمة إيريني الأوروبية إلى مهمة بحث وإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط وإنشاء ممرات إنسانية لتفريغ مراكز إيواء المهاجرين في ليبيا واقتراح طرق قانونية للهجرة إلى الاتحاد الأوروبي

وشددت النائبة عن الحزب الديمقراطي في بيان لها على ضرورة التحرك فوراً والقيام بذلك بتصميم أكبر لأنه توجد في ليبيا حكومة جديدة يجب بدء حوار وثيق معها بشأن جوانب الاستقرار والانتعاش الاقتصادي فضلاً عن إدارة الهجرة بحسب وكالة نوفا.

وأضافت النائبة أنه من المهم أن يكون للحكومة الإيطالية دور ريادي في التفاوض على ميثاق للهجرة يصل إلى القيم التي تريد أوروبا الدفاع عنها في العالم.