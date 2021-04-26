الأرصاد توضح التأثيرات المتوقعة للمنخفض الصحراوي

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن «تأثير المنخفض الصحراوى بدا واضحا هذا اليوم على المنطقة الغربية».

وأشار المركز، في بيان الإثنين، إلى رصد «صعود لافت لدرجات الحرارة يستمر لعدة ايام خاصة على الدواخل والجنوب». وتوقع «تذبذب درجات الحرارة في الساحل الغربي بين يوم وآخر، لتنخفض موقتا يوم الاربعاء على بعض مدن الساحل وترتفع من جديد يومي الخميس والجمعة».

أما في المناطق الشرقية وحتي الجبلية منها، توقعت الأرصاد ارتفاع الحرارة بشكل ملحوظ غد مع نشاط للرياح المثيرة للغبار». وتدخل مناطق الجنوب الغربي والشرقي في سلسلة من الامتدادات الحرارية الساخنة والتى قد تستمر لعدة ايام، حسب المركز.

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