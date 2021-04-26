أسامة جويلي: سنقضي على “مهربي الوقود” بالمنطقة الغربية خلال أيام

عقد بمقر غرفة عمليات المنطقة العسكرية الغربية صباح الإثنين الموافق 26-04-2021م، الاجتماع الإستثنائي لأقبسام مكافحة التهريب والمخدرات وأقسام مراقبة الحدود البرية بمنطقة الجبل بحضور أمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة جويلي ومدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات التابعة لمصلحة الجمارك مراد العالم ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية المبروك ميلاد.

وتم خلال الإجتماع بحث الصعوبات والعوائق التي تواجه أقسام المكافحة وحرس الحدود من أجل القضاء على التهريب والمهربين كما تم الإتفاق على الآليات التي سوف يُعمل بها خلال الأيام القادمة، إضافة إلى إنشاء غرفة عمليات مشتركة توفر لها كافة الإمكانيات ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية ومواصلة السير قدما في العملية التي انطلقت بالمنطقة الغربية الأيام الماضية للقضاء على مهربي الوقود، بحسب بيان جويلي.