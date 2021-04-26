3 ملايين دولار من ألمانيا لدعم الانتخابات المحلية و«الحكم الديمقراطي» في ليبيا

أعلنت ألمانيا عن زيادة دعمها لـ«الحكم الديمقراطي في ليبيا»، من خلال مساهمة جديدة بقيمة 3 ملايين دولار لمشروع الانتخابات المحلية.

وقالت السفارة الألمانية في ليبيا، في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، «رفعت ألمانيا من دعمها للحكم الديمقراطي في ليبيا، من خلال مساهمة جديدة بقيمة 3 ملايين دولار لمشروع الانتخابات المحلية».

ولفتت إلى توقيع سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، اتفاقا مع رئيس مجلس إدارة اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بالإنابة صادق الحراري.

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